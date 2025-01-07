Чехия выполнила обещание тратить на оборону 2% ВВП

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Чешское правительство официально выполнило свое обещание тратить 2% ВВП на оборону в соответствии с минимальной целью НАТО. Об этом говорится в сообщении министерства обороны Чехии, сообщает Европейская правда.

Из 32 членов НАТО по меньшей мере 24 достигли целевого показателя расходов в 2%, что является значительным скачком по сравнению с шестью членами в 2021 году.

В 2024 году Министерство обороны Чехии выделило 166,8 миллиарда чешских крон (около 6,6 миллиарда евро) на оборонные расходы, что эквивалентно 2,09% ВВП страны на основе макроэкономического прогноза, опубликованного в ноябре, выполнив свое обещание на год раньше запланированного срока.

"Впервые за 20 лет Чешская Республика выполнит свое союзническое обязательство тратить на оборону не менее 2 процентов ВВП" , – написала на своей странице в социальной сети X (Twitter) министр обороны Яна Чернохова.

Чернохова также отметила новые правовые гарантии финансирования обороны.

"В то же время в новом законе о финансировании обороны Чешской Республики мы закрепили расходы на оборону в 2023 году на минимальном уровне 2% от ВВП. Мы даем обороне то, что она должна была иметь уже давно" , – сказала она.

Министр обороны также настаивает на том, что оборонный бюджет должен быть увеличен "в будущем", поскольку 2% ВВП следует рассматривать как "пол, а не потолок".

Однако чешская оппозиция с этим не согласна. Бывший министр обороны Любомир Метнар не считает расходы министерства прозрачными, особенно в декабре 2024 года.

Окончательный обзор расходов НАТО ожидается во втором квартале этого года, когда альянс оценит как методологию, так и официальные цифры ВВП.

Однако министр финансов Чехии Збинек Станюра подтвердил свою уверенность в способности страны соответствовать критериям НАТО.

"На данный момент мы можем с уверенностью сказать, и нам не нужно беспокоиться, что методологическая проверка окажется плохой, что Чешская Республика выполнила свои союзнические обязательства. Расходы на оборону в 2024 году превысили 2% ВВП" , – сказал Станюра на пресс-конференции в понедельник.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ожидает нового давления со стороны избранного президента США Дональда Трампа в дебатах о сравнительно низких расходах на оборону европейских союзников.

Во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что целевой показатель оборонных расходов государств НАТО должен быть увеличен до трех процентов ВВП. Недавно появились сообщения, что Трамп может потребовать даже пять процентов.