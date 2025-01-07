У Зеленского ожидают новый ордер МУС на арест Путина

Международный уголовный суд, который выдал ордер на арест Владимира Путина, проводит расследование других военных преступлений. Возможно, будут дополнительные ордера.﻿ Со ссылкой на интервью заместителя главы Офиса президента Украины Ирины Мудры, сообщает РБК-Украина.

Как отметила Мудра, ордера МУС на арест Путина и Львовой-Беловой стали крайне важным признанием их преступной деятельности

"Палата предварительного расследования Международного уголовного суда установила, что они вероятно являются ответственными за военное преступление незаконной депортации и незаконного вывоза детей с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию. То есть незаконная депортация тоже является военным преступлением. Но я согласна, что это не единственное преступление, которое они совершили, совершают, и продолжают совершать" , - сказала она.

По их словам, выдача ордеров на арест Путина и Львовой-Беловой имеет весомое символическое значение, ведь впервые в истории МУС такая мера была применена против действующего главы государства - постоянного члена Совета безопасности ООН.

Мудра считает, что одним из основных последствий этих ордеров стало существенное ограничение возможностей для их международных путешествий. В частности, как раз благодаря этим ордерам в августе 2023 года Путин не поехал на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику, и в ноябре этого года он не смог поехать на саммит "Большой двадцатки" в Бразилии. И буквально несколько дней назад стало известно, что ЮАР не будет приглашать Путина на саммит "Большой двадцатки", который состоится в ноябре 25-го года. Поэтому какую-то международную изоляцию эти ордера все-таки смогли обеспечить.

"Мне известно, что продолжается дальнейшая работа, проводятся расследования других военных преступлений. Возможно, будут дополнительные ордера на арест. Есть работа, которая делается негласно, нам эта информация не известна" , - сказала замглавы ОП.

Мудра напомнила, что Украина станет полноценным членом Международного уголовного суда с 1 января 2025 года.