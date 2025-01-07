У Зеленского ожидают новый ордер МУС на арест Путина
Международный уголовный суд, который выдал ордер на арест Владимира Путина, проводит расследование других военных преступлений. Возможно, будут дополнительные ордера. Со ссылкой на интервью заместителя главы Офиса президента Украины Ирины Мудры, сообщает РБК-Украина.
Как отметила Мудра, ордера МУС на арест Путина и Львовой-Беловой стали крайне важным признанием их преступной деятельности
"Палата предварительного расследования Международного уголовного суда установила, что они вероятно являются ответственными за военное преступление незаконной депортации и незаконного вывоза детей с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию. То есть незаконная депортация тоже является военным преступлением. Но я согласна, что это не единственное преступление, которое они совершили, совершают, и продолжают совершать", - сказала она.
По их словам, выдача ордеров на арест Путина и Львовой-Беловой имеет весомое символическое значение, ведь впервые в истории МУС такая мера была применена против действующего главы государства - постоянного члена Совета безопасности ООН.
Мудра считает, что одним из основных последствий этих ордеров стало существенное ограничение возможностей для их международных путешествий. В частности, как раз благодаря этим ордерам в августе 2023 года Путин не поехал на саммит БРИКС в Южно-Африканскую Республику, и в ноябре этого года он не смог поехать на саммит "Большой двадцатки" в Бразилии. И буквально несколько дней назад стало известно, что ЮАР не будет приглашать Путина на саммит "Большой двадцатки", который состоится в ноябре 25-го года. Поэтому какую-то международную изоляцию эти ордера все-таки смогли обеспечить.
"Мне известно, что продолжается дальнейшая работа, проводятся расследования других военных преступлений. Возможно, будут дополнительные ордера на арест. Есть работа, которая делается негласно, нам эта информация не известна", - сказала замглавы ОП.
Мудра напомнила, что Украина станет полноценным членом Международного уголовного суда с 1 января 2025 года.
"И, возможно, будем иметь больше прав на получение информации о расследовании преступлений, связанных с агрессией против Украины", - добавила она.