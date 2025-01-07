Британские политики пожаловались Трампу на поведение Маска - Bloomberg

Высокопоставленные политики трех крупнейших партий Британии призвали избранного президента США Дональда Трампа пересмотреть отношения с Илоном Маском, сделавшим ряд провокационных высказываний о политике Великобритании. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Укринформ.

В соцсети X за последнюю неделю Маск опубликовал посты, в которых призвал заключить премьер-министра Британии Кира Стармера, освободить из тюрьмы правого активиста Томми Робинсона и заменить лидера партии Reform UK Найджела Фараджа, бывшего союзника и друга Трампа. В понедельник он запустил в Х опрос, должны ли США «освободить народ Британии от тиранического правительства».

По словам источников издания, лейбористское правительство Стармера, консервативная оппозиция и Reform UK загадываются над вопросом, долго ли продержится альянс между Маском и Трампом. В дискуссиях с союзниками Трампа некоторые из них высказывали мнение, что посты Маска в соцсетях вредят репутации нового президента даже среди его друзей и сторонников в Великобритании. Кроме того, некоторые союзники Трампа выражали обеспокоенность активностью Маска в интернете по Британии.

Политик, близкий к команде Трампа, сказал, что они озабочены тем, что Маск перешагнул границу дозволенного, и пришли к выводу, что теперь он представляет риск для новоизбранного президента.

Как сообщалось, Маск ранее неоднократно публично высказывался в поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии", что вызвало беспокойство у канцлера Олафа Шольца. В правительстве ФРГ расценивают заявления Маска как попытки влияния накануне выборов.

Впоследствии Маск призвал провести новые выборы в Великобритании.