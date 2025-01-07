В Киеве будут судить чиновников КГГА, требовавших у перевозчика поборы

Прокуратура направила в суд обвинительный акт относительно заместителя начальника Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, директора Коммунальной службы перевозок КГГА и руководителя транспортного предприятия, который являлся посредником при получении денег должностными лицами от перевозчика. Ссылаясь на Киевскую городскую прокуратуру и Государственное бюро расследований, сообщает Левый берег.

В апреле 2024 года в ГБР обратилась жена военнослужащего, руководившая фирмой мужа по перевозкам, пока тот служит. Женщина жаловалась на системное давление со стороны чиновника и угрозы расторгнуть действующий договор на пассажирские перевозки, если она не согласится на сотрудничество.

"Установлено, что в течение 2024 года заместитель начальника Департамента инициировал расторжение договора об осуществлении пассажирских перевозок на одном из автобусных маршрутов. После этого предпринимателю предлагали через посредника искать компромисс - должностные лица КГГА требовали еженедельно платить им по 40 тысяч гривен. То есть тариф за каждый автобус за будний день составлял 800 гривен, за выходной – 600" , – отметили в прокуратуре.

Задокументирован ряд фактов получения взятки на общую сумму 280 тыс. гривен. При этом в ходе досудебного расследования заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА пытался через суд обжаловать сообщение о подозрении. Однако Киевский апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и признал подозрение законным и обоснованным.

Фото: Киевская городская прокуратура

Два других фигуранта также пытались обжаловать в суде сообщения о подозрении, и также безрезультатно.

Кроме того, в связи с промедлением суд установил для защиты срок для ознакомления с материалами уголовного производства. После его окончания обвинительный акт был направлен в Подольский районный суд Киева для рассмотрения по существу.