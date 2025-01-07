Иран вывел основные силы из Сирии после свержения Асада – WSJ

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Иран вывел основную часть своих сил из Сирии после бегства Башара Асада из-за падения его режима в начале декабря. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США, Европы и арабских стран, сообщает Укринформ.

После падения режима Асада тысячи поддерживаемых Ираном военных по-прежнему находились в стране, в основном в восточной части Сирии. Остальные находились в Дамаске, Алеппо и других городах.

По словам информированных чиновников, большинство находившихся в восточной Сирии, включая офицеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), вместе с афганскими, иракскими, ливанскими и сирийскими боевиками бежали в Аль-Каим, пограничный город Ирака.

Некоторые из базировавшихся в Дамаске иранцев вылетели в Тегеран, тогда как боевики "Хезболлы" на западе страны бежали в Ливан.

Иран потратил миллиарды долларов, отправлял тысячи своего военного персонала в Сирию после восстания Арабской весны 2011 года, чтобы поддержать режим Башара Асада.

Сирия была главным союзником Ирана на Ближнем Востоке и важным сухопутным мостом к "Хезболле" - мощнейшей группировке в альянсе Тегерана.