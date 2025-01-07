В НАТО резко раскритиковали нежелание инвесторов вкладываться в оборонку

Глава оборонного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр подверг резкой критике западные финансовые учреждения за их нежелание инвестировать в оборонную промышленность. В интервью Financial Times он сказал, что финансовый сектор должен пересмотреть свое отношение в контексте современных геополитических вызовов, сообщает Лига.Бизнес.

"До сих пор существуют пенсионные фонды и банки, которые говорят, что неэтично инвестировать в обороноспособность, потому что речь идет об убийстве людей" , — сказал Бауэр.

Он считает, что эти учреждения упускают возможность заработать на значительных государственных инвестициях, которые направляются в оборону после полномасштабного вторжения России в Украину.

"Почему вас не убеждают триллионы долларов? Что произошло с вашим бизнес-инстинктом? Вы что, глупые? Если посмотреть на рентабельность инвестиций... то в течение следующих 20 лет нужно будет потратить очень много денег" , — сказал адмирал НАТО.

Бауэр аргументирует, что инвестиции в оборону для целей сдерживания – это на самом деле лучшая мера устойчивого развития: "Я им говорю: "Поезжайте и посетите Газу. Поезжайте в Украину. Поезжайте в Йемен. Поезжайте в Сирию и посмотрите. Вы увидите, что делает война".

"Бизнесу недостаточно просто смотреть на свой следующий квартал. Для большого количества бизнесменов [угроза безопасности] все еще остается чем-то далеким. Но это не так. Вся эта идея о том, что деньги не связаны с безопасностью, вызывает беспокойство, потому что экономика процветает только в стабильной и безопасной стране. И эту стабильность, и эту безопасность уже 75 лет гарантирует НАТО" , – сказал адмирал.

Бауэр сказал, что не ожидает новой мировой войны, но считает, что региональные конфликты, подобные российско-украинской войне, скорее всего, будут частью ближайшего будущего для западного мира.