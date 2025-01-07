СБУ нейтрализовала шпионов за волонтерами и должностными лицами международных организаций

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Служба безопасности нейтрализовала агентурную сеть ФСБ, которая по заказу рашистов собирала информацию о должностных лицах международных организаций и волонтеров в Киеве, Днепре и Одессе. Со ссылкой на пресс-службу ведомства, сообщает Левый берег.

Чтобы установить адреса пребывания, номера автомобиля и маршруты движения указанных лиц, российская спецслужба дистанционно завербовала столичного адвоката. В преступную деятельность он привлек нескольких сообщников из трех регионов Украины.

По указанию оккупантов фигуранты скрыто следили за «объектами», в том числе с использованием оптических приборов.

Так, например, резидент (руководитель) агентурной группы периодически обустраивал «наблюдательные пункты» с биноклем на крышах домов напротив офисов должностных лиц международных организаций и волонтеров.

Он обобщал информацию от всех участников вражеской ячейки и единственным «отчетом» направлял своему российскому куратору – кадровому сотруднику ФСБ.

СБУ задержала в Киеве руководителя агентурной группы и его сообщников.

В ходе документирования преступной деятельности фигурантов установлено, что они также корректировали ракетные удары по оборонным заводам и энергообъектам Украины.

При обыске у задержанных изъято 15 мобильных телефонов, которые использовались для конспирированной связи с оккупантами. Также изъята оптика и флешносители, с доказательствами преступлений.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников вражеской ячейки.