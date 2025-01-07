В ОСГВ Хортица рассказали о ситуации в Курахово

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Российская армия проводит активные штурмовые действия в городской застройке Курахово и в направлении Дачного и Янтарного Донецкой области.﻿﻿ Со ссылкой на ОСГВ Хортица, сообщает Новое время.

На указанном направлении Силы обороны противостоят попыткам оккупантов реализовать свое численное преимущество и развить наступление.

Сейчас продолжаются мероприятия по локализации и уничтожению штурмовых групп РФ, которые инфильтрировались в боевые порядки Сил обороны.

Накануне Министерство обороны России заявило о якобы полном захвате Курахово Донецкой области. В то же время представитель ОСГВ Хортица Виктор Трегубов сообщил Общественному, что по состоянию на утро 6 января в Курахово продолжались бои.