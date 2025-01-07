В Кабмине определились с размером индексации пенсий украинцев в 2025 году

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Министерство социальной политики подготовило проект бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год. Индексацию планируют провести с коэффициентом 1,10.﻿ Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенный на сайте ФПУ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Учтено проведение в 2025 году перерасчетов пенсий/ежемесячных страховых выплат в связи проведением с 01.03.2025 индексации пенсионных и социальных выплат с применением коэффициента 1,10" , - говорится в пояснительной записке к проекту.

В бюджете ПФУ на доплаты, определенные постановлениями Кабинета министров Украины об индексации пенсионных выплат и дополнительные меры повышения уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения, предусмотрено 44,7 млрд гривен.

Доходы и расходы ПФУ

Общий объем доходов в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год определен в сумме 904,8 млрд гривен, с учетом остатка средств на начало года - 910,2 млрд гривен.

Расчеты проведены на основе отчетных данных о численности получателей выплат и размеров выплат с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2 361 грн), и минимальной заработной платы (8 000 грн).

Также учтены сведения из автоматизированных баз данных обработки пенсионной документации (электронных пенсионных дел), Основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2025-2027 годы, прогнозных поступлений ЕСВ в сумме 589,9 млрд гривен (с учетом дополнительных поступлений ЕСВ в связи с изменением максимальной величины базы начисления ЕСВ с 15 до 20 размеров минимальной заработной платы и отмены льгот по начислению и уплате ЕСВ для физических лиц - предпринимателей) на 2025 год.

Общая сумма расходов в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год определена на уровне 908,2 млрд гривен.

"Проект бюджета ПФУ на 2025 год является сбалансированным по доходам и расходам на общеобязательное государственное пенсионное страхование и пенсионное обеспечение" , - говорится в сообщении.

Пенсии в 2025 году

Напомним, Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за январь 2025 года. Однако с 1 января повышения пенсий не будет, поскольку в госбюджете на 2025 год социальные расходы заморожены. Это касается как минимальной пенсии, так минимальной зарплаты, от которой зависят пенсии отдельных категорий.

Повышение пенсий ожидается с 1 марта, когда проведут плановую индексацию. Пенсия индексируется на коэффициент, который учитывает 50% роста средней зарплаты за последние три года 50% инфляции за предыдущий год.

В прошлом году коэффициент составлял 1,079. Это не означает, что все пенсии повысили на 7,9%. Во время индексации средняя пенсия выросла на 358 гривен или на 6,7% до 5 743 гривен. Для тех, кто вышел на пенсию за последние три года, повышение составило 100 гривен.