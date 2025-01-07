Путин и Трамп создают проблемы для безопасности Европы - FT

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В Европе назревает кризис по безопасности. В 2025 году могут соединиться два опасных элемента: рост угрозы со стороны России и рост безразличия со стороны США и Дональда Трампа.﻿ Об этом говорится в материале Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что европейским странам необходимо срочно отреагировать на эту "тревожную геополитическую комбинацию" и укрепить собственную оборону.

Это, в частности, предусматривает увеличение расходов на оборону. Также нужно иметь реальное представление о том, что реально происходит в России и США.

Издание напоминает слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что "экономика России находится на военных рельсах".

"Опасность приближается к нам на полной скорости", сказал он. Рютте был одним из тех, кто призвал страны НАТО быстро наращивать оборонное производство и "переходить на военное мышление" , - говорится в материале.

Об опасности России также предупреждал и главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. В частности он говорил, что Россия "не намерена останавливаться в Украине".