Путин и Трамп создают проблемы для безопасности Европы - FT
В Европе назревает кризис по безопасности. В 2025 году могут соединиться два опасных элемента: рост угрозы со стороны России и рост безразличия со стороны США и Дональда Трампа. Об этом говорится в материале Financial Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что европейским странам необходимо срочно отреагировать на эту "тревожную геополитическую комбинацию" и укрепить собственную оборону.
Это, в частности, предусматривает увеличение расходов на оборону. Также нужно иметь реальное представление о том, что реально происходит в России и США.
Издание напоминает слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что "экономика России находится на военных рельсах".
"Опасность приближается к нам на полной скорости", сказал он. Рютте был одним из тех, кто призвал страны НАТО быстро наращивать оборонное производство и "переходить на военное мышление", - говорится в материале.
Об опасности России также предупреждал и главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. В частности он говорил, что Россия "не намерена останавливаться в Украине".