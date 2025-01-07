Новая жизнь старым вещам: как проект «ГАВдарунок» меняет культуру помощи животным в Украине

«А куда же девать старый ошейник Рекса? Выбросить жалко, а держать дома нет смысла...» - такой вопрос возникал едва ли не у каждого владельца домашних любимцев. Теперь ответ есть! Благотворительный фонд «ГАВКІТ» запустил уникальную социальную инициативу «ГАВдарунок», которая мгновенно нашла отклик в сердцах неравнодушных людей.

«Когда мы впервые установили боксы для сбора вещей в зоомагазинах Киевской области, даже не ожидали такой теплой обратной связи. Люди буквально ждали такой возможности! Многие признавались, что давно хотели отдать старые поводки и игрушки на доброе дело, но не знали куда» , - рассказывает Евгений Болибок, основатель фонда „ГАВКИТ“.

«У каждого дома есть вещи, которые могут получить вторую жизнь. Вместо того чтобы пылиться на полке или оказаться на свалке, они могут изменить чью-то жизнь».

Механизм «ГАВдарунка» прост и эффективен: в зоомагазинах установлены специальные боксы, куда можно принести бывшие в употреблении ошейники, поводки, амуницию и игрушки для животных. Команда фонда забирает вещи, тщательно обрабатывает их и отправляет туда, где они наиболее нужны - в приюты прифронтовых городов, таких как Славянск и Краматорск, а также в Смелу и Лозовую.

Особенно трогательно наблюдать, как дети приносят игрушки своих любимцев, которые уже выросли, чтобы подарить радость другим животным. «На прошлой неделе маленькая девочка принесла целый пакет игрушек своего пса, который уже стал взрослым. Она сказала, что хочет, чтобы другие собачки тоже могли поиграть» , - делятся впечатлениями волонтеры проекта.

Сейчас «ГАВдарунок» работает в пределах Киевской области, но команда фонда активно ведет переговоры с новыми зоомагазинами для расширения сети боксов. «Мы видим большой потенциал в развитии проекта и работаем над тем, чтобы сделать его доступным в разных уголках Украины» , - добавляет Евгений.

Кроме амуниции, неравнодушные люди часто приносят корм - такой вклад особенно ценен для приютов. Каждая принесенная вещь - проявление человечности и ответственности за братьев наших меньших.

«ГАВдарунок» демонстрирует, что для добрых дел не нужны большие ресурсы - достаточно желания помочь и простого действия. Это история о том, как маленькие шаги превращаются в большие изменения, а старые вещи получают новую жизнь и дарят надежду тем, кто в этом больше всего нуждается.