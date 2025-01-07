Землетрясение в Тибете: погибло почти 100 человек

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Число погибших в результате землетрясения в Тибетском автономном районе Китая составило 95 человек, еще около 130 ранены.﻿ Об этом говорится в сообщении CGTN, сообщает Деловая столица.

В радиусе 20 км от эпицентра землетрясения, который находился в Тингри, известном как северные ворота в регион Эвереста, находятся три поселка и 27 деревень.

Китайские государственные СМИ пишут, что в пострадавших районах проживало около 6900 человек. В результате землетрясения там было повреждено более тысячи домов.

Агентство "Синьхуа" сообщило, что в пострадавшие районы направлено более 1500 местных пожарных и спасателей, а также направлена гуманитарная помощь.