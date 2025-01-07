Макрон раскритиковал Маска за вмешательство в демократию европейских стран

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Французский президент Эммануэль Макрон выступил с критикой американского миллиардера, владельца соцсети X (Twitter) Илона Маска, сообщает Левый берег.

Он считает, что бизнесмен вмешивается в демократические процессы Европы, в частности, в федеральные выборы в Германии.

Французский президент в речи перед послами не назвал имени Маска, но сомнений относительно личности, которую он критиковал, быть не может.

В частности, Макрон сказал, что десять лет назад было бы сложно представить ситуацию, когда "владелец одной из крупнейших мировых соцсетей будет поддерживать новый международный реакционистский прогресс и вмешательство прямо в выборы, в частности Германии".

Ранее Макрон пытался поддерживать связь с Илоном Маском и приглашал его на открытие после реконструкции Собора в Париже.