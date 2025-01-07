В Украине планируют ввести новый вид индустриальных парков

Кабинет министров подаст в Верховную Раду законопроект о введении понятия "эко-индустриальный парк". Эти объекты также получат налоговые льготы.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Это будет инновационный формат промышленных площадок, где бизнес будет использовать альтернативные источники энергии, рационально подходить к управлению отходами и оптимизирует использование водных ресурсов" , - сказал он.

По его словам, "государство со своей стороны обеспечит поддержку в виде налоговых льгот" и финансирование строительства инженерно-транспортной инфраструктуры.

Шмыгаль сообщил, что также сегодня правительство примет решение о создании еще одного индустриального парка, который будет располагаться в Киевской области. Эта площадка создаст 1500 новых рабочих мест и привлечет более 1 млрд гривен инвестиций.

"После этого решения в Украине будет работать уже 100 индустриальных парков" , - добавил премьер.

Шмыгаль рассказал, что в 2024 году Украина уже фактически вышла на довоенные показатели торговли. Украина экспортировала почти 130 млн тонн товаров на более чем 41 млрд долларов. Такие объемы стали возможны благодаря Украинскому морскому коридору и работе портов, которые за 2024 год перевалили более 97 млн тонн грузов.

"Наша цель в этом направлении уменьшать экспорт сырья и увеличивать экспорт переработки" , - сказал премьер.

Напомним, в Украине индустриальные парки получают ряд льгот и стимулов, которые призваны способствовать их развитию и привлечению инвестиций. По состоянию на 2025 год, эти льготы регламентируются соответствующими законами, в частности законом Украины "Об индустриальных парках" и связанными нормативно-правовыми актами.