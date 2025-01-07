Гражданам РФ и Беларуси, воюющим в ВСУ, продлят временный вид на жительство

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Кабинет министров предоставил возможность продлевать действие временного удостоверения гражданина Украины для россиян и белорусов. Это касается людей, которые воюют за Украину.﻿ Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По его словам, эта возможность предусмотрена с целью реализации по закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины".

Под действие постановления попадают граждане России и Беларуси, которые в период с 24 февраля 2020 года приобрели гражданство Украины и подали обязательство прекратить иностранное гражданство в течение двух лет, но срок выполнения обязательства истек.

Во временное удостоверение гражданина Украины лицам, которые принимают участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, будет ставиться отметка о продлении срока его действия.

Это могут делать Государственная миграционная служба, дипломатические представительства и консульства.

В частности, Русский добровольческий корпус (РДК) - это военизированное формирование, состоящее преимущественно из россиян, выступающих против режима Владимира Путина и активно участвующих в боевых действиях на стороне Украины во время российско-украинской войны. Формирование было создано после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Напомним, тысячи россиян на белорусов участвуют в отпоре российской агрессии против Украины, в частности, в отдельных формированиях.

Полк имени Калиновского - это военное формирование, состоящее из белорусов, которые участвуют в войне против российской агрессии на стороне Украины. Он был создан в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину. Полк носит имя Кастуся Калиновского, белорусского национального героя, одного из лидеров восстания 1863-1864 годов против Российской империи.