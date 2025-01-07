Кабмин уволил из-за скандала заместителя министра по делам ветеранов

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Кабинет министров принял решение об увольнении Русланы Величко-Трифонюк с должности заместителя министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции. Об этом написал постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в соцсетях, сообщает Укринформ.

На заседании 7 января Кабинет Министров Украины принял распоряжение об увольнении Величко-Трифонюк Русланы Владимировны с должности заместителя министра по делам ветеранов Украины по европейской интеграции, отмечается в сообщении.

Также уволен Игорь Гаевский с должности первого заместителя председателя Государственной службы финансового мониторинга, а Виталий Зубрий — с должности заместителя председателя Государственной службы финансового мониторинга.

В то же время речь идет о назначении Игоря Ковалева первым заместителем председателя Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Как сообщалось, Министерство по делам ветеранов инициировало увольнение Русланы Величко-Трифонюк с должности замминистра по европейской интеграции. Поводом для этого стала информация в медиа "по неэтическому поведению в отношении государственного служащего в Министерстве по делам ветеранов Украины". В министерстве категорически осудили поведение, унижающее честь и достоинство ветерана войны или любого человека, независимо от возраста, пола, национальности, социального статуса и т.п. и никакие обстоятельства не могут быть оправданием.