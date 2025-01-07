Сибига заявил, что визит Келлога в Украину состоится "в свое время"
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что визит избранного Дональдом Трампом спецпредставителя по России и Украине генерал Кита Келлога в Киев состоится «в свое время», стороны работают над определением временных рамок и наполнением его максимальным содержанием, сообщает Укринформ.
Об этом глава украинской дипломатии сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с исландской коллегой Торгердур Катриной Гуннарсдоттир, комментируя сообщения СМИ о переносе визита Келлога.
«Мы рады всем визитам наших американских друзей. Это первая позиция. Вторая позиция – мы очень надеемся, что после инаугурации первые визиты уже назначенной новой администрации – руководителей, руководителей – будут направлены в Украину. Третья позиция – для нас встреча и визит генерала Келлога чрезвычайно важны. Я уверен, что эта встреча в свое время состоится. Мы находимся в контакте, чтобы четко определить временные рамки для его проведения и наполнения максимальным содержанием», - отметил Сибига.