Сибига заявил, что визит Келлога в Украину состоится "в свое время"

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что визит избранного Дональдом Трампом спецпредставителя по России и Украине генерал Кита Келлога в Киев состоится «в свое время», стороны работают над определением временных рамок и наполнением его максимальным содержанием, сообщает Укринформ.

Об этом глава украинской дипломатии сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с исландской коллегой Торгердур Катриной Гуннарсдоттир, комментируя сообщения СМИ о переносе визита Келлога.