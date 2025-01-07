В ОСГВ "Хортица" опровергли оккупацию Лозовой на Купянском направлении

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В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" отсутствует информация о захвате российскими военными населенного пункта Лозовая в Изюмском районе Харьковской области. Об этом в телеэфире заявил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает Укринформ.

"По Лозовой. Мне трудно сказать, откуда расходится информация о ее взятии. Информация с мест противоположна. Нет даже информации о каких-то серьезных боестолкновениях там, по крайней мере по состоянию на сейчас" , - заверил он.

Как сообщалось, российские оккупанты на Покровском направлении не добились такого успеха, чтобы непосредственно угрожать городу.