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В ОСГВ "Хортица" опровергли оккупацию Лозовой на Купянском направлении

В ОСГВ "Хортица" опровергли оккупацию Лозовой на Купянском направлении
Фото: president.gov.ua

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" отсутствует информация о захвате российскими военными населенного пункта Лозовая в Изюмском районе Харьковской области. Об этом в телеэфире заявил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает Укринформ.

"По Лозовой. Мне трудно сказать, откуда расходится информация о ее взятии. Информация с мест противоположна. Нет даже информации о каких-то серьезных боестолкновениях там, по крайней мере по состоянию на сейчас", - заверил он.

Как сообщалось, российские оккупанты на Покровском направлении не добились такого успеха, чтобы непосредственно угрожать городу.

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