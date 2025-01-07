Глава МИД Исландии в Киеве заверила в дальнейшей поддержке Украины

Министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир во время визита в Киев заверила в продолжении поддержки Украины со стороны нового исландского правительства. Об этом она заявила на совместном с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой брифинге, сообщает Укринформ.

“Исландия, конечно, будет использовать свой голос в поддержку Украины, где бы мы ни были. И мы продолжим практическую поддержку, например в вопросе разминирования, энергетической инфраструктуры и вашей оборонной промышленности. Очень важно, чтобы это была так называемая датская модель” , – сказала глава исландской дипломатии.

Гуннарсдоттир подчеркнула, что это ее первая заграничная командировка после назначения на должность министра. Она посетила одну из украинских ТЭЦ, где увидела разрушение в результате российских обстрелов, а также в Киеве возложила цветы к Стене памяти погибших за Украину.

“Украинцы принесли большую жертву, чтобы сохранить свои права и свободы, чтобы быть свободными от агрессивного, автократического соседа. Брутальное нарушение Устава ООН со стороны России представляет большие вызовы всему международному сообществу. Все страны могут проиграть в мире, где право решает сила. Поэтому мы должны убедиться, что Россия не уйдет от ответственности” , – подчеркнула глава МИД Исландии.

Она выразила поддержку справедливому и продолжительному миру для Украины, основанному на Уставе ООН, а также заявила о готовности рассматривать различные инициативы поддержки, в частности, закупку украинского зерна для Сирии.