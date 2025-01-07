Глава КМВА хочет привлечь СБУ к согласованию загранкомандировок чиновников

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Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко инициирует согласование служебных командировок за границу для столичных чиновников Советом обороны Киева с привлечением к этой процедуре Службы безопасности Украины и полиции.﻿﻿ Со ссылкой на Ткаченко в соцсетях, сообщает Украинская правда.

"Относительно пункта о служебных командировках за границу для представителей органов местного самоуправления Киева и работников КГВА. На сегодня согласование выездов должностных лиц и сотрудников военной администрации осуществляется без привлечения Совета обороны города. В контексте военного положения считаю целесообразным рассмотрение таких вопросов на Совете обороны" , - сообщил он.

Ткаченко отмечает, что все командировки финансируются за счет общины Киева. Поэтому каждый выезд должен быть обоснованным и необходимым. Таким образом каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально, пообещал глава КГВА.