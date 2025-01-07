Сийярто увидел "затруднительное положение" ЕС из-за остановки Украиной транзита газа

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Украина поставила Европейский Союз в затруднительное экономическое положение, прекратив транзит российского газа. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Радио Свобода.

«С тех пор как в середине декабря перекрытие украинского транзитного маршрута стало постоянным, цена на природный газ на европейском рынке выросла на 20%. Таким образом, Украина, которая стремится к членству в ЕС в качестве страны-кандидата, своим очередным решением вновь поставила европейскую экономику в затруднительное положение» , – написал венгерский министр в фейсбуке.

Сийярто считает, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной должно соблюдаться обеими сторонами, и это соглашение также предусматривает сохранение маршрутов транспортировки энергоносителей.

Политик заверил, что поставки газа в Венгрию продолжаются через Турецкий поток, но считает, что решение Украины прекратить транзит приведет к дальнейшему росту цен и дальнейшему убытку.

Украина 1 января в 07:00 «в интересах национальной безопасности» остановила транспортировку российского природного газа по своей территории.

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