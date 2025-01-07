Украина официально вышла еще из одного соглашения СНГ

Украина вышла из соглашения о посещении военных захоронений и военных памятников ветеранами Великой Отечественной войны, заключенном в Москве в 1996 году. Об этом по итогам заседания правительства написал постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает Укринформ.

"Совершен выход Украины из Соглашения о посещении военных захоронений и военных памятников ветеранами Великой Отечественной войны и гражданами, приравненными к ним, совершенном 18.10.1996 в Москве, которое подписано от имени правительств государств-участников Содружества Независимых Государств" , - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в сентябре 2024 года Украина вышла из соглашений, заключенных с участием стран СНГ, в частности, о сотрудничестве в области технического перевооружения и обновления железнодорожного подвижного состава и о порядке расследования несчастных случаев на производстве, которые произошли с работниками во время их пребывания вне государства .