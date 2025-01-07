Суд продлил ордер на арест отстраненного президента Южной Кореи

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Западный окружной суд Сеула 7 января продлил срок действия ордера на арест отстраненного от власти президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Со ссылкой на агенство Yonhap, сообщает Новое время.

Суд удовлетворил просьбу следователей, возглавляемых Управлением по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO), о продлении срока действия ордера, который истек 6 января.

Хотя правоохранители не раскрыли представителям СМИ срок действия продленного ордера, предполагается, что он был продлен сверх стандартного семидневного срока — с учетом ожидаемых трудностей с задержанием Юн Сок Йоля.