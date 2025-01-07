WP: Невыгодное мирное соглашение для Украины может обернуться поражением

Следующие несколько недель решат, сможет ли Украина остаться суверенным государством в пределах своих довоенных границ или приближенных к ним с полными гарантиями безопасности для своих граждан, или Владимир Путин получит вознаграждение и дополнительное поощрение в своей войне за территориальную экспансию. Об этом говорится в редакционной статье The Washington Post, сообщает Зеркало недели.

То, как будет решена эта война, будет иметь последствия далеко за пределами Украины, опровергая мнение некоторых, в том числе американских изоляционистов, о том, что это проблема Европы. На карту поставлено доверие к Соединенным Штатам и Организации Североатлантического договора, которые оказали помощь Украине после незаконного и неспровоцированного вторжения России и пообещали продолжать свою поддержку "столько, сколько потребуется" для победы над российской агрессией, отмечает редакционная коллегия газеты The Washington Post.

В газете полагают, что время — это самый важный ресурс, который Украина теряет. Новоизбранный президент Дональд Трамп вступит в должность 20 января и пообещал быстро закончить войну, но не предложил никаких конкретных деталей своего плана. Трамп делал противоречивые заявления, заявляя, что сократит помощь Украине, но не откажется от нее полностью.

В СМИ появились сообщения о том, что некоторые советники по переходному периоду предлагают прекратить огонь вдоль существующей линии фронта, разместить европейские войска в качестве миротворцев для обеспечения перемирия и заморозить членство Украины в НАТО на 20 лет. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 декабря категорически отверг эти идеи.

Другим временным ограничением для Украины является растущая усталость в Европе и желание найти конец войне, которая поглощает значительную часть дефицитных запасов военной техники на континенте. Европейцы постепенно переходят к идее переговоров на основе формулы "земля в обмен на мир" как наилучшего способа урегулирования войны в случае прекращения американской помощи, говорится в газете.