Украинские разведчики уничтожили современный РЭБ "Поле-21"

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Украинские спецназовцы уничтожили на Донецком направлении современную российскую станцию радиоэлектронной борьбы Поле-21, которая предназначена для подавления каналов спутниковой навигации.﻿, сообщает Новое время.

Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, опубликовав кадры результативной работы операторов дронов.

«Спецназовцы уничтожают транспорт и средства радиоэлектронной борьбы оккупантов, вместе с современным комплексом РЭБ Поле-21» , — прокомментировали видео в ГУР МО.

Поле-21 — это новейшая система радиоэлектронной борьбы, которая поставляется в армию оккупанта с 2016 года. В апреле 2021 года российское издание Аргументы и Факты сообщало, что комплекс Поле-21 представляет собой унифицированные модули радиопомех «пространственно распределенной системы прикрытия».