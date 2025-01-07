Украинские разведчики уничтожили современный РЭБ "Поле-21"
Украинские спецназовцы уничтожили на Донецком направлении современную российскую станцию радиоэлектронной борьбы Поле-21, которая предназначена для подавления каналов спутниковой навигации., сообщает Новое время.
Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, опубликовав кадры результативной работы операторов дронов.
«Спецназовцы уничтожают транспорт и средства радиоэлектронной борьбы оккупантов, вместе с современным комплексом РЭБ Поле-21», — прокомментировали видео в ГУР МО.
Поле-21 — это новейшая система радиоэлектронной борьбы, которая поставляется в армию оккупанта с 2016 года. В апреле 2021 года российское издание Аргументы и Факты сообщало, что комплекс Поле-21 представляет собой унифицированные модули радиопомех «пространственно распределенной системы прикрытия».
«Непроницаемый купол защиты от дронов», как его называли пропагандисты, адаптирован к эксплуатации в различных климатических условиях и может эффективно работать в диапазоне температур от -40 до +50 градусов по Цельсию.