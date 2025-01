США добавили в "черный список" крупнейшую судоходную компанию Китая

Министерство обороны США внесло в «черный список» крупнейшую судоходную компанию Китая и две судостроительные компании из-за связей с Народно-освободительной армией КНР. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Укринформ.

Во вторник компания Cosco Shipping Holdings Co. была внесена в Федеральный реестр США, как китайская военная компания, согласно определению Пентагона.

Также в реестр попали China State Shipbuilding Corp. и China Shipbuilding Trading Co.

Хотя сам «черный список» не предусматривает конкретных наказаний, он предостерегает американские фирмы от сотрудничества с попавшими туда компаниями.

Отмечается, что Китай имеет крупнейший в мире судостроительный сектор, производя более половины торговых судов в мире, тогда как американская отрасль практически пришла в упадок за последнее поколение.

По данным судостроительного брокера BRS, в первом квартале прошлого года на китайских судостроителей приходилось около 60% мировых заказов.

США озабочены таким доминированием Китая, поскольку судоходные линии и порты становятся все более важными.

В последнюю версию «черного списка» также вошли компании Tencent Holdings Ltd. и Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. и китайская нефтяная компания Cnooc Ltd.