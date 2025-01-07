В Украину импортировали товаров на 71 млрд долларов: откуда больше всего

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Импорт товаров в Украину составил 70,7 млрд долл, что на 7,2 млрд долл больше, чем в 2023 году. Об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы, сообщает Экономическая правда.

В 2024 году ключевыми поставщиками товаров в Украину стали:

Китай - 14,4 млрд долл (по сравнению с 10,4 млрд долл в 2023 году), Польша - 7 млрд долл (против 6,6 млрд долл), Германия - 5,4 млрд долл (против 4,9 млрд долл).

Основными категориями импортируемых товаров, которые составили 65% общего объема, были:

машины, оборудование и транспорт - 25 млрд долл,

продукция химической промышленности - 11,7 млрд долл,

топливно-энергетические товары - 8,9 млрд долл.

Отмечается, что за таможенное оформление этих товаров в государственный бюджет уплачено 418 млрд грн.

В целом импорт товаров в Украину в 2024 году составил 41,6 млрд долл. Товарооборот Украины вырос на 13% по сравнению с 2023 годом, достигнув 112,3 млрд долл (в 2023 году - 99,4 млрд долл, в 2022 году - 99,7 млрд долл).