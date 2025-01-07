Умер основатель французской ультраправой партии Жан-Мари Ле Пен

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Во Франции в возрасте 96 лет умер соучредитель ультраправой политической силы "Национальный фронт" (сейчас "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пен. Со ссылкой на AFP, сообщает Европейская правда.

Об этом агентству AFP сообщили члены его семьи. С момента своего первого прихода к власти в 1956 году и до смерти Ле Пен оказывал глубокое влияние на политическую жизнь Франции.

Он завершил свою политическую карьеру в 2019 году, после того как покинул Европарламент.

В прошлом году Ле Пен и его дочь Марин были обвинены в том, что они и другие деятели их партии "Национальное объединение" присваивали деньги Европарламента, используя фиктивные рабочие места.

Осенью 2024 года он отсутствовал на судебном процессе по этому поводу, поскольку судебные эксперты сочли его состояние здоровья "несовместимым" с его присутствием на слушаниях.

Ле Пен неоднократно вызывал споры и судебные иски из-за своих взглядов на Холокост, который он назвал "простой деталью" в истории Второй мировой войны, и восхваления правительства Франции военного времени при Виши, которое сотрудничало с нацистскими оккупантами.

Несколько раз был осужден и оштрафован за отрицание преступлений против человечности.

Ле Пен пять раз баллотировался в президенты и шокировал Францию в 2002 году, выйдя во второй тур против Жака Ширака. Ширак победил с убедительным перевесом – более 82% голосов.

Сейчас дочь Ле Пена Марин является безоговорочным лидером президентского рейтинга во Франции.