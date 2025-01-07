Объявилено подозрение полковнику РФ, приказавшему ударить по гражданским объектам Кривого Рога

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СБУ заочно сообщила о подозрении российскому полковнику Олегу Скитскому, командовавшему ракетным ударом по гражданским объектам Кривого Рога. Со ссылкой на прессцентр СБУ, сообщает Левый берег.

"Служба безопасности задокументировала новые преступления со стороны российского полковника Олега Скитского, причастного к ракетно-бомбовым ударам по гражданской инфраструктуре Украины" , - говорится в сообщении.

Скитский занимает должность командира 121-го тяжелого бомбардировочного авиаполка дальней авиации воздушно-космических сил РФ.

По данным следствия, рашист непосредственно командовал воздушной атакой РФ по составам частной компании в Кривом Роге в начале лета 2023 года. В результате вражеского обстрела погибли 7 гражданских работников хозяйственного объекта и один местный житель.

Для осуществления атаки по городу Скитский приказал задействовать несколько стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Попавшая по коммерческому составу ракета была Х-101 класса "воздух-земля", которую один из бортов выпустил над акваторией Каспийского моря. На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Скитскому о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, повлекшие гибель людей).

Летом 2024 года СБУ установила причастность Скитского к обстрелам энергогенерирующих предприятий и электроподстанций в Киевской, Житомирской, Кировоградской и Винницкой областях.

Тогда его преступления квалифицировали по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 и ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев ведения войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности.