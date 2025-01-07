РФ перебрасывает на Курщину подразделения с других направлений – командующий Нацгвардии

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Россия вынуждена перебросить свои подразделения в Курскую область, "чтобы усилить группировку". Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Национальной гвардии Руслан Музычук, сообщает Радио Свобода.

"То, что мы сейчас видим, имеет эффект не только на севере Харьковщины, на активности противника вдоль границы с Сумской областью, но и по другим направлениям фронта. Потому что противник вынужден извлекать свои подразделения и из южных направлений, и из других направлений, чтобы усиливать группировку именно на Курщине" , – сказал он.

По словам Музычука, "Курская операция ВСУ и других подразделений направлена на создание неблагоприятных условий для сил противника, размещенных на этом направлении, и на нарушение его логистики".

"Сейчас мы видим, даже в эти сутки, что активность наших Вооруженных сил направлена на то, чтобы удерживать этот участок, эту инициативу. Что касается активности врага, в частности сейчас на севере Харьковщины, или активности его диверсионно-разведывательных групп, то в целом эта тенденция уменьшилась на тех участках границы, где выполняют задачи и наши подразделения совместно с Государственной пограничной службой" , – добавил спикер.

Он отметил, что "угроза вражеских ДРГ не исчезла, однако Силы обороны контролируют ситуацию по их активности". Также Музычук отметил, что "оккупанты часто прибегают к проведению информационно-психологических операций".

5 января руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что "российские войска в Курске подверглись атакам по нескольким направлениям, что стало для них неожиданностью".

По данным американского Института изучения войны, украинские войска возобновили наступательные операции по меньшей мере по трем направлениям в рамках украинского выступления в Курской области России и достигли тактического продвижения 5 января.

Вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области 6 августа, заняв более тысячи квадратных километров. Затем российская армия с помощью войск КНДР смогла отразить часть территории.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода