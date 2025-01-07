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ОП: Разговоры о смене конституционного строя в Украине пока не ведутся

ОП: Разговоры о смене конституционного строя в Украине пока не ведутся
Фото: president.gov.ua

Разговоры об изменении конституционного строя в Украине с парламентско-президентского на президентско-парламентское государство пока не ведутся, сообщает РБК-Украина.

Об этом в интервью рассказала заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая.

Как отметила Мудрая, после окончания военного положения нужно будет вносить очень много изменений в Конституцию Украины.

"Это однозначно открытый вопрос о внесении изменений в Конституцию. Собственно, разговоры об изменении конституционного строя пока не ведутся", - сказала заместитель главы ОП.

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