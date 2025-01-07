ОП: Разговоры о смене конституционного строя в Украине пока не ведутся
Разговоры об изменении конституционного строя в Украине с парламентско-президентского на президентско-парламентское государство пока не ведутся, сообщает РБК-Украина.
Об этом в интервью рассказала заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудрая.
Как отметила Мудрая, после окончания военного положения нужно будет вносить очень много изменений в Конституцию Украины.
"Это однозначно открытый вопрос о внесении изменений в Конституцию. Собственно, разговоры об изменении конституционного строя пока не ведутся", - сказала заместитель главы ОП.