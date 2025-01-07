Еврокомиссия призвала Приднестровье принять помощь Молдовы

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Европейская комиссия заявила, что "властям" так называемого Приднестровья необходимо прекратить ограничивать предложения по альтернативным источникам газа после остановки поставок "Газпромом", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Politico.

Как пишет Politico, правительство Молдовы предложило Приднестровью энергетическую, а также гуманитарную помощь, впрочем тамошняя власть отказалась от нее.

"Мы поощряем Тирасполь сотрудничать с Кишиневом для разрешения ситуации в интересах местного населения" , - заявила пресс-секретарь Комиссии по иностранным делам Анита Хиппер.

Глава молдавского правительства Дорин Речан обвинил Россию в создании противостояния и заявил, что Москва провоцирует энергетический кризис и кризис безопасности в регионе.

"Они (россияне, - ред.) прекратили поставки газа на те территории, которые они контролируют, в частности из-за того, что они незаконно разместили там военные части и не позволяют никому помогать региону" , - заявил он и добавил, что энергетический кризис в конце концов может привести к концу самопровозглашенной независимости Приднестровья.

Что случилось в Приднестровье

С начала 2025 года Украина официально остановила транзит российского природного газа. Это решение также означало прекращение поставок газа в несколько стран-членов Европейского Союза (ЕС), а также в непризнанное Приднестровье.

Ситуация осложнилась тем, что Молдова отказалась выполнять условия России для обеспечения поставок газа в Приднестровье альтернативными путями через Балканский регион. В ответ на это 28 декабря 2024-го российский "Газпром" официально заявил, что с начала января 2025 года прекращает поставки газа в Приднестровье.

Из-за этого в самопровозглашенном Приднестровье также была прекращена подача тепла и горячей воды в жилые дома. Сейчас газ используется только для приготовления пищи, в частности в многоквартирных домах.

В частности, в Приднестровье также недавно действовали веерные отключения света, поскольку уровень потребления превысил уровень генерации.