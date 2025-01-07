ВСУ ударили по командному пункту россиян в Курской области – Генштаб

Вооруженные силы Украины ударили по командному пункту русской армии в Курской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"7 января 2025 года Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил российской федерации в районе населенного пункта Белая (Курская область)" , – говорится в сообщении.

Генштаб отмечает, что такие огневые поражения "являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений Сил обороны Украины, ведущих боевые действия на территории Российской Федерации".