ВСУ ударили по командному пункту россиян в Курской области – Генштаб
Вооруженные силы Украины ударили по командному пункту русской армии в Курской области.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"7 января 2025 года Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил российской федерации в районе населенного пункта Белая (Курская область)", – говорится в сообщении.
Генштаб отмечает, что такие огневые поражения "являются неотъемлемой частью боевых операций подразделений Сил обороны Украины, ведущих боевые действия на территории Российской Федерации".
"Вооруженные Силы Украины будут использовать все доступные средства для уничтожения вооруженных формирований Российской Федерации, угрожающие безопасности граждан Украины", – добавили в Генштабе.