Польша, на фоне угроз Фицо, заявила о готовности продавать Украине больше электроэнергии
Польша имеет возможность и готова продавать Украине большие объемы электроэнергии и только от Киева зависит, воспользуется ли он такой возможностью, сообщает Укринформ.
Об этом в эфире TVP Info заявила министр климата и окружающей среды Польши Паулина Генниг-Клоска, комментируя предварительные заявления премьера Словакии Роберта Фицо о приостановлении поставок Украине электроэнергии.
«Мы готовились к этому (увеличение поставок Украине электроэнергии – ред.) на протяжении последних месяцев. У нас есть возможность увеличения продаж электроэнергии Украине, увеличения объемов ее поставок. Наш оператор готов, это только вопрос того, будет ли Украина хотеть воспользоваться такой возможностью и будет ли это делать», - заявила Генниг-Клоска.
По ее словам, у Украины есть несколько направлений, откуда можно получать электроэнергию.
Касаясь антиукраинских заявлений Фицо польский министр подчеркнула, что поведение словацкого премьера «бьет по интересам Европы», которое уже много лет поддерживает Украину.
«Поэтому такие высказывания ни одного премьера не должны иметь место в Европе», - констатировала министр климата и окружающей среды РП.