Польша, на фоне угроз Фицо, заявила о готовности продавать Украине больше электроэнергии

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Польша имеет возможность и готова продавать Украине большие объемы электроэнергии и только от Киева зависит, воспользуется ли он такой возможностью, сообщает Укринформ.

Об этом в эфире TVP Info заявила министр климата и окружающей среды Польши Паулина Генниг-Клоска, комментируя предварительные заявления премьера Словакии Роберта Фицо о приостановлении поставок Украине электроэнергии.

«Мы готовились к этому (увеличение поставок Украине электроэнергии – ред.) на протяжении последних месяцев. У нас есть возможность увеличения продаж электроэнергии Украине, увеличения объемов ее поставок. Наш оператор готов, это только вопрос того, будет ли Украина хотеть воспользоваться такой возможностью и будет ли это делать» , - заявила Генниг-Клоска.

По ее словам, у Украины есть несколько направлений, откуда можно получать электроэнергию.

Касаясь антиукраинских заявлений Фицо польский министр подчеркнула, что поведение словацкого премьера «бьет по интересам Европы», которое уже много лет поддерживает Украину.