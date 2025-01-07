В Дании ответили на предложение Трампа купить Гренландию

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Премьер-министр Дании Метте Фредериксен ответила на заявления новоизбранного президента Дональда Трампа о присоединении датского острова Гренландия и акцентировала, что остров принадлежит его жителям.﻿ Об этом она сказала в комментарии Berlingske, сообщает Европейская правда.

После того как Трамп прокомментировал поездку своего сына на датский остров Гренландия новыми заявлениями о том, что хотел бы присоединения острова к Штатам, Фредериксен акцентировала: Гренландия принадлежит ее жителям.

"Я хотела бы четко заявить, что с точки зрения датского правительства Гренландия принадлежит гренландцам" , – заявила она.

Во время своего предыдущего президентства Трамп неоднократно выражал желание "купить" Гренландию, из-за чего Дании пришлось реагировать и подчеркивать, что остров "не продается".

В декабре 2024 года Трамп снова вернулся к этим заявлениям. Тем временем премьер Гренландии усиливает кампанию за независимость острова от Дании.