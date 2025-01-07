Оккупанты хотят вывезти в РФ 5 тысяч школьников из захваченной Луганщины
Российская оккупационная администрация на временно оккупированной Луганской области планирует вывезти около 5 тысяч местных детей на территорию Российской Федерации. Со ссылкой на данные Центра национального сопротивления, сообщает Зеркало недели.
"Только по одной кремлевской программе "культурная карта 4+85" враг планирует вывести на Россию 5 тысяч детей с временно оккупированной Луганщины. Культурная карта предусматривает пропагандистские путешествия школьников в города Московии с целью промывки мозгов маленьких украинцев и дальнейшей их русификации. Кроме этого детям предлагают продолжать обучение в РФ", - говорится в сообщении.
В новом 2025 году, говорят в ведомстве, Кремль усиливает политику ассимиляции украинцев на временно оккупированных территориях. Для этого созданы дополнительные "программы" Минкульта РФ и усилены те, которые работают с начала полномасштабного вторжения.
Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что российские оккупационные администрации на временно оккупированных территориях ввели ограничения на пополнение счетов мобильного баланса без паспорта.