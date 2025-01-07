Шмыгаль и глава МИД Исландии обсудили конфискацию замороженных росактивов

Рождественская Акция для всех! До 65% скидки!

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с министерством иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир вопрос о конфискации замороженных российских активов и борьбе с теневым флотом РФ. Со ссылкой на главу правительства в соцсетях, сообщает Укринформ.

Об этом шла речь во время встречи в Киеве.

"Отдельное внимание уделили вопросу конфискации замороженных российских активов. Обсудили ужесточение санкций, в частности необходимость приложить максимум усилий для борьбы с теневым флотом РФ" , - написал он.

Шмыгаль отметил, что стороны обсудили вклад Исландии в украинское производство оружия по «датской модели». Рассчитываем на дальнейшее увеличение инвестиций в безопасность Украины и Европы. Пригласил исландские компании приобщаться и к проектам обновления.

Глава украинского правительства назвал встречу "конструктивной" и подчеркнул: "Важно, что первый зарубежный визит представительница нового Правительства Исландии осуществляет именно в Украину".

Премьер-министр поблагодарил за поддержку европейского и евроинтеграционного пути нашего государства. Исландия активно участвует в реализации инициатив по достижению справедливого мира и коалициям в поддержку Украины.