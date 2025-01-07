Шмыгаль и глава МИД Исландии обсудили конфискацию замороженных росактивов
Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с министерством иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир вопрос о конфискации замороженных российских активов и борьбе с теневым флотом РФ. Со ссылкой на главу правительства в соцсетях, сообщает Укринформ.
Об этом шла речь во время встречи в Киеве.
"Отдельное внимание уделили вопросу конфискации замороженных российских активов. Обсудили ужесточение санкций, в частности необходимость приложить максимум усилий для борьбы с теневым флотом РФ", - написал он.
Шмыгаль отметил, что стороны обсудили вклад Исландии в украинское производство оружия по «датской модели». Рассчитываем на дальнейшее увеличение инвестиций в безопасность Украины и Европы. Пригласил исландские компании приобщаться и к проектам обновления.
Глава украинского правительства назвал встречу "конструктивной" и подчеркнул: "Важно, что первый зарубежный визит представительница нового Правительства Исландии осуществляет именно в Украину".
Премьер-министр поблагодарил за поддержку европейского и евроинтеграционного пути нашего государства. Исландия активно участвует в реализации инициатив по достижению справедливого мира и коалициям в поддержку Украины.
"Особенно ценим лидерство Исландии в Коалиции разминирования и начало Международного реестра убытков. Благодарны исландскому народу за солидарность и помощь, оказываемую Украине с первых дней широкомасштабного вооруженного вторжения России", - добавил он.