Оккупанты начали похищение недр на захваченной части Запорожья - Андрющенко

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Российские захватчики начали похищение недр недалеко от временно оккупированного города Токмак Запорожской области. Об этом заявил бывший советник городского головы Мариуполя, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, сообщает Новое время.

Он рассказал, что оккупанты воруют недра в районе села Веселое, что в 15 километрах от Токмака.

«Оккупанты начали открытую добычу руды, привлекая большое количество специальной техники. В оккупационных центрах занятости предлагают работу вахтовым методом с зарплатой 100 000 рублей» , — сообщил Андрющенко.

Андрющенко Time / Telegram

По его словам, среди местных жителей нет желающих и россияне начали привлекать мигрантов, в частности из Азии. Поэтому «мариупольская мигрантская диаспора» начала переезд в Токмак.

В апреле 2024 года российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что российские оккупационные власти собираются добывать железную руду на захваченной части Запорожской области. Он отметил, что расположенный в регионе железорудный комбинат приобретет оборудование для восстановления добычи руды в Запорожской области.

За годы войны и аннексии Крыма Россия захватила сотни украинских месторождений.