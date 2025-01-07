Регулятор объяснил, как будет выключаться сеть 3G в Украине
Мобильные операторы в Украине тестируют переход от 3G к 4G в ряде населенных пунктов, но отключение медленной сети будет постепенным, а все абоненты будут заблаговременно об этом проинформированы, сообщает Экономическая правда.
Об этом говорится в пояснении Нацкомиссии по регулированию электронных коммуникаций (НКЭК).
Отмечается, что процесс перехода предусматривает обеспечение лучшего покрытия 4G, и облегчение перехода абонентам. Сколько он будет длиться - зависит не только от операторов, а и от абонентов. В то же время, отмечается, что никто не останется без связи.
Люди со старыми "кнопочными" телефонами обслуживаются в сети 2G. Отключение 3G не повлияет на возможность совершать звонки и отправлять/получать SMS. Для пользователей старых моделей телефонов ничего не изменится.
В то же время если в местности есть только сигнал 3G, то это не означает, что при переходе абоненты потеряют доступ к интернету. Медленную технологию просто заменят на скоростную, и пока нет покрытия 4G, отключать сеть 3G операторы не будут.
Если SIM-карта не поддерживает 4G, то ее можно бесплатно заменить обратившись в центры обслуживания оператора. При замене SIM-карты номер остается неизменным, абоненту следует обратиться к оператору.
Если телефон не поддерживает 4G, то операторы уверяют, что старые устройства будут обменивать со скидками на приобретение нового.
Важно, что переход от 3G сетей на 4G - это в первую очередь об улучшении связи для пользователей.
Напомним:
Для улучшения 4G сети в отдельных регионах, "Киевстар" выключит сеть 3G в некоторых городах Украины.
Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell выиграли лоты на приобретение лицензий для пользования радиочастотным спектром в диапазонах 2100, 2300 и 2600 МГц.