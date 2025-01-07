Мирное соглашение между Украиной и РФ может появится к средине апреля - Sky News

Новая администрация Трампа стремится ускорить завершение войны между Украиной и Россией, достигнув мирного соглашения до Пасхи.Об этом пишет издание Sky News, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание предполагает, что мирное соглашение может быть достигнуто до Пасхи 2025 года (20 апреля).

"Вопрос в том, чем готов пожертвовать Путин, особенно в таких районах, как Курская область, и, к сожалению, чем готов уступить Зеленский" , - отметили авторы материала.

Ранее издание WP писало, что полномасштабное вторжение РФ достигло точки перелома. Следующие несколько недель решат, сможет ли Украина остаться суверенным государством в пределах своих довоенных границ или приближенных к ним с полными гарантиями безопасности для своих граждан. Или же российский диктатор Владимир Путин получит вознаграждение и дополнительное поощрение в своей войне за территориальную экспансию.