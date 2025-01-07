Выплаты и субсидии ВПЛ: что изменится для переселенцев в 2025 году

Переселенцы в 2025 году, как и раньше, будут получать денежную помощь на проживание. Также в этом году ВПЛ смогут получить новую субсидию, сообщает РБК-Украина.

Что изменится для внутренних переселенцев - сайт рассказывает ниже.

Выплаты от государства

В этом году украинцы из категории ВПЛ смогут и в дальше получить материальную помощь на проживание от государства. Размер выплат остается неизменным: 2 тысяч ежемесячно - для взрослых и 3 тысячи - для детей и лиц с инвалидностью.

Получить помощь на проживание могут только самые уязвимые категории ВПЛ. Главное условие для начисления выплат - совокупный доход семьи или отдельного лица.

В расчете на одного члена семьи доход не должен превышать 9 444 гривен.

Части переселенцев выплаты начисляют автоматически (речь идет о наиболее уязвимых категориях), другие - должны подать соответствующее заявление для органов соцзащиты.

Новая субсидия

Впрочем, в этом году для ВПЛ в Украине будет введен еще один тип выплат. Речь идет о субсидии на аренду жилья.

Как сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль, в январе стартует прием заявок на субсидию для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц.

Стоит отметить, что правительство утвердило новые правила предоставления субсидий для ВПЛ на аренду жилья. Таким образом Кабмин уменьшил финансовый порог на право получать субсидию. Теперь на такую субсидию могут рассчитывать семьи, которые тратят на аренду более 20% своих доходов, вместо ранее предложенных 30%.

Размер субсидии будет рассчитываться отдельно для каждой семьи с учетом дохода, количества членов семьи и стоимости аренды жилья.

Добавим, что переселенцы параллельно с субсидией на аренду жилья смогут получать и субсидию на жилищно-коммунальные услуги. Субсидию на коммуналку могут получить семьи ВПЛ, в которых расходы на ЖКУ превышают установленный для них обязательный платеж.