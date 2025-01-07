В украинский плен попали более сотни российских оккупантов из Крыма

С начала полномасштабного вторжения РФ в украинский плен попал по меньшей мере 101 российских оккупант из Крыма. Со ссылкой на представительство президента Украины в Крыму, сообщает Новое время.

Отмечается, большинство из пленных, вероятно, являются гражданами Украины.

Также в ведомстве отметили, что на войне погибли более 1600 солдат российской армии из подразделений, которые находились в оккупированном Крыму. При этом 1107 из них, вероятно, были гражданами Украины.

Однако количество погибших может быть больше, поскольку Россия скрывает реальные потери, отметили в представительстве.