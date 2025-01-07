Мир между Украиной и Россией могут заключить до Пасхи – Yorktown Institute

Научный сотрудник американского аналитического центра Yorktown Institute Роберт Кларк считает, что Украина и Россия могут заключить мирное соглашение до 20 апреля, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в интервью Sky News.

Кларк напомнил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп заявлял, что прекращение войны в Украине является одним из его главных международных приоритетов, когда он вступит в должность 20 января.

Трамп также назначил американского генерала в отставке Кита Келлога своим спецпредставителем по Украине.

По мнению Кларка, достичь мирного соглашения к Пасхе (20 апреля) "будет невероятно сложно для Украины".

Он отметил, что "люди должны уважать тот факт, что это решение Украины". В конце концов это не решение США и не решение Великобритании, добавил Кларк.

"Я думаю, что американская сторона будет рассматривать любое соглашение, безусловно, к Пасхе" , – отметил он.

По словам Кларка, все сводится к тому, насколько нелегитимный российский президент Владимир Путин "готов пожертвовать, особенно в таких областях как Курская", а также насколько президент Украины Владимир Зеленский "готов пожертвовать".

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина отвергает любые разговоры о давлении или предположении, что приход избранного президента США Дональда Трампа к власти означает неизбежность мирных переговоров.