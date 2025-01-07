В Киеве пересмотрят работу общественного транспорта во время воздушных тревог

Совет обороны Киева во время ближайшего заседания рассмотрит вопрос работы общественного транспорта во время воздушной тревоги, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По его словам, он внесет на рассмотрение Совета обороны Киева вопрос "наработки алгоритма функционирования наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги".

Также на заседании Совета обороны рассмотрят вопрос относительно служебных командировок за границу всех представителей органов местного самоуправления территориальной общины города Киева и работников КГВА по согласованию Совета обороны.

Совет рассмотрит также вопрос эвакуации поврежденных в результате обстрелов автомобилей с улиц города.

Напомним:

Столица осталась единственным городом Украины, где останавливают общественный транспорт во время воздушных тревог.

Киевляне неоднократно обращались к киевским властям с просьбой отменить запрет движения общественного транспорта во время воздушной тревоги.