Rheinmetall передал Украине первую БМП Lynx

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall уже передал Украине новейшую боевую машину пехоты KF41 Lynx. Это произошло в конце 2024 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

По словам Паппергера, первую БМП Lynx, которую доставили в Украину в конце 2024 года, произвел завод Rheinmetall в немецкой общине Унтерлюс.

"Сейчас ее испытывают вооруженные силы, чтобы серийный заказ можно было разместить как можно скорее", - отметил гендиректор оборонной компании.

Lynx для Украины

Стоит заметить, что боевая машина пехоты Lynx - это новейшая разработка компании Rheinmetall. Вариант KF41 был представлен только в 2018 году.

Экипаж такой версии Lynx состоит из трех человек. При этом она может перевозить до восьми пассажиров. БМП развивает скорость до 80 километров в час.

Lynx обладает броней, которая может защитить от противотанкового оружия, боеприпасов среднего калибра, осколочной артиллерии и бомб. Также БМП может использовать дополнительную активную защиту.

Lynx оснащена пушками и пулеметами, такое вооружение предназначено для уничтожение вражеской пехоты и легкобронированных целей.

К слову, 12 июня прошлого года тогда еще министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявлял, что до конца года Украина и Rheinmetall совместно выпустят первую БМП Lynx. Информации об этом пока не было.