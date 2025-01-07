Зеленский подписал закон о перечне террористических организаций и групп

Президент Владимир Зеленский 7 января подписал закон о механизме включения в перечень террористических организаций, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит карточка закона на сайте Верховной Рады.

В этот перечень будут вносить организации, осуществляющие террористическую деятельность на территории Украины и/или за ее пределами и создающие угрозу национальной безопасности.

Это будет происходить независимо от наличия или отсутствия у них статуса юридического лица, регистрации уполномоченными органами Украины или иностранных государств.

Сведения об организации будут подлежать обнародованию на официальном сайте Службы безопасности Украины и на Едином государственном веб-портале открытых данных.

Включение террористической организации (группы) в перечень осуществляется с учетом угроз национальной безопасности Украины на основании:

сведений, сформированных международными организациями, членом которых является Украина;

выявления факта существования террористических организаций (групп) или связи с террористическими организациями (группами) или террористами:

а) решений компетентных органов иностранных государств, решений иностранных судов, которые признаются Украиной в соответствии с международными договорами Украины;

б) приговора суда о применении к юридическому лицу, зарегистрированному в установленном порядке на территории Украины, мер уголовно-правового характера за совершение уполномоченным лицом от его имени уголовного преступления, предусмотренного статьями 258-258-6 Уголовного кодекса;

в) приговора суда о признании лица виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьями 258-258-6 Уголовного кодекса, при условии установления причастности такого лица к террористической организации (группе).

Включение/исключение организации (группы) из перечня осуществляется Антитеррористическим центром при СБУ.