Трамп: Россия напала на Украину после того, как увидела вывод войск США из Афганистана

Вывод американских войск из Афганистана был проведен "плохо". Россия, увидев это, решилась начать полномасштабное вторжение в Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп, сообщает Sky News.

Трамп заявил, что он был у власти, когда "войн не было", но теперь он "возвращается в мир, который горит".

При этом избранный президент США раскритиковал то, каким образом был проведен вывод американских войск из Афганистана. По словам Трампа, он бы вывел войска из Афганистана раньше, чем президент Джо Байден, и это "было бы сделано с достоинством и силой".

"То, как они вышли, было возмутительно. Оставив миллиарды долларов совершенно нового военного оборудования, которое я купил, в руках афганцев. И конкретно - талибам" , - добавил Трамп.

Он подчеркнул, что вывод американских войск из Афганистана был проведен "плохо".

"И из-за этого, я думаю, Россия пошла и напала на Украину, когда увидела это. Они сказали: "Эти ребята некомпетентны - они не знают, что делают". Но теперь мы знаем, что делаем" , - добавил политик.

Вывод войск США из Афганистана

Напомним, в апреле 2021 года стало известно, что США начали выводить свои войска из Афганистана, которые находились там с 2001 года. Полностью американских солдат из страны вывели 31 августа 2021 года.

Войска США были отправлены в Афганистан для борьбы с терроризмом после терактов 11 сентября.

По информации NBC News, команда Дональда Трампа может готовить трибунал для офицеров, которые участвовали в выводе войск США из Афганистана.