Шмыгаль рассказал, сколько украинцев получили "тысячу Зеленского"

Более 11 миллионов украинцев подали заявки на выплату тысячи гривен по программе "Зимова єПідтримка", а восемь миллионов человек уже получили эти деньги, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram.

Он отметил, что в январе также начнется выплата "Учительской доплаты". Каждый учитель будет ежемесячно дополнительно получать 1000 гривен к своей зарплате, а с сентября эта сумма выростет до 2000 гривен.

В рамках "Зимової єПідтримки" также реализуют инициативу "єКнига".

По этой программе украинцы, которым исполнилось 18 лет в 2024 году или исполнится в 2025-м, смогут получить 908 гривен на покупку книг. По состоянию на начало января поступило более 56 тысяч заявок.

По словам Шмыгаля, в этом месяце заработает еще одна программа "Зимової єПідтримки" — субсидия для аренды жилья для внутренне перемещенных лиц. Податься на новую субсидию смогут вынужденные переселенцы, которые тратят на аренду жилья более 20% своих доходов.