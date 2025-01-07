В Раде зарегистрировали законопроект о запрете транзита нефти РФ

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете транзита российских нефти и газа через территорию Украины во время военного положения, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в карточке законопроекта №12380 на сайте ВР.

В то же время текст законопроекта пока не опубликовали. Сейчас он только зарегистрировали и его еще не передали на рассмотрение соответствующему комитету ВР.

Инициаторами законопроекта, как отмечается на сайте Рады, стали 18 народных депутатов "Европейской солидарности", в том числе и Петр Порошенко.

В настоящее время, Украина транспортирует через свою территорию российскую нефть по нефтепроводу "Дружба" в Европу. Действующий контракт предусматривает срок действия до конца 2029 года.

Транзит российского газа через Украину был прекращен 1 января 2025 года.

Напомним:

Утром 1 января Украина прекратила транзит российского газа. Газотранспортная система работает в режиме без транзита.