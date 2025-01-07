США ввели санкции против одного из ближайших соратников Орбана

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против одного из ближайших соратников венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Санкции введены против руководителя аппарата премьер-министра Антала Рогана, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Государственный департамент США.

Как заявили в Госдепе, санкции против Рогана введены из-за его причастности к коррупции.

В США считают, что Роган занимая различные должности в венгерском правительстве, организовывал схемы для установления контроля над стратегическими секторами венгерской экономики.

"Роган сыграл центральную роль в создании системы в Венгрии, которая принесла пользу ему самому и его партии за счет венгерского народа. Деятельность Рогана является символом более широкой атмосферы безнаказанности в Венгрии, где ключевые элементы государства были захвачены олигархами и недемократическими игроками" , - говорится в заявлении Госдепа.

Введенные санкции должны помешать Рогану использовать финансовую систему США для его "коррупционной деятельности". Введенные ограничения предусматривают запрет на въезд в США для подсанкционного лица, а также замораживание его активов в американской юрисдикции, если таковые имеются.

Также заметим, что Антал Роган стал первым венгерским чиновником, который попал под американские санкции.